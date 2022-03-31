Allein, verletzt und frierendJetzt kostenlos streamen
Klinik am Südring
Folge 26: Allein, verletzt und frierend
45 Min.Folge vom 31.03.2022Ab 12
Allein, verletzt und frierend kommt ein kleines Mädchen nachts in die Notaufnahme. Das Klinik-Team ist entsetzt, als es erfährt, was passiert ist. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt. - Eine jugendliche Besucherin in der Klinik leidet unter heftigen Bauchschmerzen. Die überraschende Diagnose des Arztes verändert ihr Leben nachhaltig. - Eine Frau setzt mit ihren Hochzeitsvorbereitungen ihre Gesundheit aufs Spiel, dabei hat ihr Verlobter scheinbar andere Pläne.
