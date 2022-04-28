Papas jüngstes GeheimnisJetzt kostenlos streamen
Klinik am Südring
Folge 31: Papas jüngstes Geheimnis
44 Min.Folge vom 28.04.2022Ab 12
Ein alternder Casanova droht wortwörtlich, an seinen Geheimnissen zu ersticken. Wie viele Frauen belügt er, um sein Gerüst aus Täuschungen aufrechtzuerhalten? - Eine junge Frau leidet seit Jahren unter wiederkehrenden Blasenentzündungen. Zudem trägt sie neuerdings ein Kopftuch. - Bei der Suche nach dem entlaufenen Hund seiner Oma verletzt sich ein junger Mann. In der Notaufnahme stellt sich heraus, dass der Vierbeiner keinesfalls freiwillig verschwunden ist.
Staffel 6
