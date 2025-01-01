Klinik am Südring
Folge 32: Gartengram
44 Min.Ab 12
Ein Mann wird mit einer stark blutendenden Brustverletzung eingeliefert. Sein Sohn hat einen fatalen Verdacht: Hat der verrückte Nachbar auf seinen Vater geschossen? - Eine Frau leidet an starken Verstopfungen, ein lebensgefährlicher Darmverschluss droht. - Ein Junge will nicht sagen, woher seine Verletzungen stammen. Wird der Schüler wegen seiner guten Noten gemobbt?
