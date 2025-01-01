Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Gartengram

SAT.1Staffel 6Folge 32
Gartengram

GartengramJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 32: Gartengram

44 Min.Ab 12

Ein Mann wird mit einer stark blutendenden Brustverletzung eingeliefert. Sein Sohn hat einen fatalen Verdacht: Hat der verrückte Nachbar auf seinen Vater geschossen? - Eine Frau leidet an starken Verstopfungen, ein lebensgefährlicher Darmverschluss droht. - Ein Junge will nicht sagen, woher seine Verletzungen stammen. Wird der Schüler wegen seiner guten Noten gemobbt?

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen