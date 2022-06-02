Klinik am Südring
Folge 38: Schrauber in der Grube
45 Min.Folge vom 02.06.2022Ab 12
Ein Mechatroniker verletzt sich und verheimlicht seiner Frau, dass er in seiner Traum-Werkstatt gekündigt hat. Warum? Hat etwa seine Kollegin damit zu tun? - Eine Köchin schuftet seit Wochen pausenlos - bis eine harmlose Verletzung Schlimmeres offenbart. Auch privat hat die Frau nämlich eine schwere Last zu tragen. - Eine Schülerin verletzt sich auffällig oft in der Schule. Möchte sie mehr Aufmerksamkeit von ihrer Mutter oder was ist los?
