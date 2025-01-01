Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 6Folge 40
44 Min.Ab 12

Eine junge Müllwerkerin amputiert sich scheinbar durch Unachtsamkeit an der Müllpresse einen Finger. Wird die Gliedmaße rechtzeitig gefunden? - Nach einem Treppensturz landet ein Mann mit lebensgefährlichen Verletzungen auf der Intensivstation. Was wie ein Unfall wirkt, entpuppt sich als Angriff! - Wegen einer Gebärmutteranomalie kommt eine Patientin zum geplanten Kaiserschnitt. Aber warum drückt sich der werdende Vater?

SAT.1
