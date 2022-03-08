Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Meine Mutter, das Vorbild

SAT.1Staffel 6Folge 44vom 08.03.2022
Meine Mutter, das Vorbild

Meine Mutter, das VorbildJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 44: Meine Mutter, das Vorbild

45 Min.Folge vom 08.03.2022Ab 12

Eine Frau zeigt Symptome einer ernsten Herzerkrankung und wird von einem Unbekannten in die Klinik begleitet. Wer ist der Mann und wie ernst ist ihr Zustand? - Eine Patientin hat sich auf einem Mädelsflohmarkt eine Handverletzung zugezogen, schweigt aber zu den Umständen, unter denen dies geschah. - Nach einem Fahrradsturz erleidet eine Schwangere eine Frühgeburt. Das Leben des Ungeborenen ist in Gefahr!

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen