Staffel 6Folge 45
Folge 45: Amore auf Bewährung

45 Min.Ab 12

Eine Bewährungshelferin wird mittels K.o.-Tropfen außer Gefecht gesetzt. Schnell steht ihr Klient unter Verdacht - doch was hat die Frau selbst zu verheimlichen? Und: Sogar unter den Schmerzen einer Hepatitis tut ein Mann alles, um die Verlobung seiner Schwester zu verhindern. Was hat sein Schwager in spe verbrochen? Außerdem: Eine junge Patientin verschweigt ihre Zwillings-Schwangerschaft und den Vater der Kinder. Wieso?

