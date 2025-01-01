Klinik am Südring
Folge 49: Drahtseilakt
45 Min.Ab 12
Ein Mann wird nach einem schweren Sturz eingeliefert, der mit einem emotionalen Geheimnis und einer Lüge zusammenhängt. - Eine Frau verletzt ihren Ex-Freund, der mit ihrer besten Freundin schwanger ist - angeblich war es ein Versehen. Ist sie eifersüchtig oder ist ein anderes Motiv denkbar? - Ein Brauhaus-Mitarbeiter war im Kühlraum eingesperrt und landet unterkühlt in der Notaufnahme. Unfall oder Absicht?
