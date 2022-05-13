Andere Väter haben auch schöne SöhneJetzt kostenlos streamen
Klinik am Südring
Folge 55: Andere Väter haben auch schöne Söhne
44 Min.Folge vom 13.05.2022Ab 12
Eine Frau wird bei einem Treppensturz schwer verletzt. Als sie von ihrem neuen Stiefsohn besucht wird, gerät das ganze Patchwork-Konstrukt ins Wanken! - Eine Frau hat während der Entbindung so große Angst, dass durch ihre Entscheidungen sie selbst und ihr Kind in Gefahr geraten! - Ein Mann wird vom Nachbarn angefahren und bricht sich die Kniescheibe. Ist etwa Eifersucht im Spiel?
