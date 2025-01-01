Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

SAT.1Staffel 6Folge 57
Folge 57: Der goldene Opa

45 Min.Ab 12

Ein älterer Herr kommt mit heftigem Nasenbluten in die Klinik; schnell erkennen die Ärzte, dass diese Verletzung das geringste Problem ihres Patienten ist. Und: Der Zustand eines Teenagers verschlechtert sich kurz vor der Entlassung dramatisch und die Ärzte finden keine Erklärung dafür. Außerdem: Eine Hochschwangere erfährt, dass der Kindsvater mit einer anderen verheiratet ist. Wurde die Frau Opfer eines Bigamisten?

