Klinik am Südring
Folge 62: Ihr schmeckt's nicht
45 Min.Ab 12
Eine abgemagerte junge Frau wird mit einem Messer in der Schulter eingeliefert. Hat sie ihre dunkle Vergangenheit eingeholt? Und: Eine Patientin verschweigt ihrer Tochter, warum sie in die Klinik muss. Es stellt sich heraus, dass der Grund pikant und gleichzeitig lebensgefährlich ist! Außerdem: Die Freundschaft zwischen zwei Teenagern wird nach einem Sturz vom Garagendach auf eine harte Probe gestellt.
