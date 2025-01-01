Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Ihr schmeckt's nicht

SAT.1Staffel 6Folge 62
Ihr schmeckt's nicht

Ihr schmeckt's nichtJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 62: Ihr schmeckt's nicht

45 Min.Ab 12

Eine abgemagerte junge Frau wird mit einem Messer in der Schulter eingeliefert. Hat sie ihre dunkle Vergangenheit eingeholt? Und: Eine Patientin verschweigt ihrer Tochter, warum sie in die Klinik muss. Es stellt sich heraus, dass der Grund pikant und gleichzeitig lebensgefährlich ist! Außerdem: Die Freundschaft zwischen zwei Teenagern wird nach einem Sturz vom Garagendach auf eine harte Probe gestellt.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen