Alles für den unguten Zweck

SAT.1Staffel 6Folge 64vom 06.12.2024
45 Min.Folge vom 06.12.2024Ab 12

Ein Diebstahl bei einer Spendenaktion geht für eine Sozialarbeiterin nicht gut aus. Sie wurde nicht nur verletzt, sondern wird auch zur Hauptverdächtigen. - Ein Mann nutzt den Kliniktermin seines Bruders, um sich selbst behandeln zu lassen und stellt die Mediziner vor viele ungeklärte Fragen. - Obwohl sie übergewichtig ist, freut sich eine Bloggerin nicht über ihre Gewichtsabnahme. Warum? Und was steckt hinter dem Gewichtsverlust?

