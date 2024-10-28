Klinik am Südring
Folge 66: The Sky Is the Limit
45 Min.Folge vom 28.10.2024Ab 12
Eine Stewardess erleidet eine lebensgefährliche Kopfverletzung. Ihr Freund befürchtet, dass eine Affäre mit dem Piloten das Unheil ausgelöst hat. - Warum möchte eine Hellseherin unbedingt die Trennung ihrer Schwester von ihrem Freund verhindern? Und wieso gerät sie plötzlich selbst in Gefahr? - Ein Fußballer leidet vor einer Blutspende-Aktion unter Kreislaufproblemen. Simuliert er oder steckt eine Erkrankung dahinter?
