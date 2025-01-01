Klinik am Südring
Folge 69: Kati allein zu Haus
45 Min.Ab 12
Eine Frau stürzt in ihrer verwüsteten Wohnung und wird in die Klinik gebracht. Wurde sie überfallen? Wer ist der mysteriöse Besucher, der sich nach ihr erkundigt? - Ein Patient mit Magenschmerzen präsentiert unerwartet eine schrille Verlobte. Wie kam diese Kombination zustande? - Eine Studentin mit Armschmerzen distanziert sich von ihrer Mutter und vernachlässigt ihr Studium. Steht sie unter schlechtem Einfluss?
Weitere Folgen in Staffel 6
Alle Staffeln im Überblick