Klinik am Südring
Folge 75: Lieben verboten
45 Min.Folge vom 08.11.2024Ab 12
Lieben verboten: Eine junge Frau leidet unter akutem Harnverhalt - ein urologischer Notfall! Was ist bloß der Auslöser? Ist sie wieder mit ihrem tyrannischen Ex zusammen? - Ein Kneipenwirt hat ernste Verletzungen im Intimbereich, will aber nicht sagen, wie diese entstanden sind. - Eine Jugendliche kommt mit Unterleibsschmerzen in die Sprechstunde. Ihre Mutter plagen weitere Sorgen: Hat der Teenie eine sexuelle Affäre mit dem deutlich älteren Reitlehrer?
