Klinik am Südring
Folge 82: Das Mitbringsel
45 Min.Folge vom 31.05.2022Ab 12
Eine Frau wird nach einer rätselhaften Verpuffung eingeliefert und es zeigt sich, dass ihr Freund mehr darüber weiß, als er zugeben will! - Nach einem Treppensturz muss ein Hausmeister auf Intensiv verlegt werden, denn er hat nicht nur körperliche, sondern auch geistige Ausfallerscheinungen. - Ein Fahrradunfall zweier junger Mädchen sorgt für Fragen, da sie nicht preisgeben wollen, was sie vorhatten. Umso brisanter, weil die Jüngere schon länger krank war!
