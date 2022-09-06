Klinik am Südring
Folge 94: Nerv mich nicht
44 Min.Folge vom 06.09.2022Ab 12
Eine Frau wird in die Klinik gebracht, nachdem ihr Stiefsohn ihr eine Tür vor die Nase geschlagen hatte. Schrittweise enthüllt sich ein auffälliges Familien-Geflecht. - Nach einer Nierentransplantation zeigt sich die Empfängerin undankbar gegenüber der Spenderin. Warum nur? - Eine schwangere Frau bringt aus Angst vor einem Mann versehentlich ihre ebenfalls schwangere Freundin und deren Baby in Gefahr.
