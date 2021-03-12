Zum Inhalt springenBarrierefrei
Knallerfrauen - Sketchcomedy mit Martina Hill

SAT.1Staffel 3Folge 1vom 12.03.2021
Knallerfrauen - Sketchcomedy mit Martina Hill

23 Min.Folge vom 12.03.2021Ab 12

Schon den Drang verspürt, den schönen Fremden in der U-Bahn abzuknutschen oder dem quengelnden Gör der Freundin ein Glas Wasser ins Gesicht zu schütten? In "Knallerfrauen" gibt Martina Hill diesen Bedürfnissen nach und tut, wonach ihr der Sinn steht - hemmungslos und unangepasst.

