Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Knallerfrauen - Sketchcomedy mit Martina Hill

Episode 5

SAT.1Staffel 2Folge 5vom 26.02.2021
Episode 5

Episode 5Jetzt kostenlos streamen

Knallerfrauen - Sketchcomedy mit Martina Hill

Folge 5: Episode 5

22 Min.Folge vom 26.02.2021Ab 12

Schon den Drang verspürt, den schönen Fremden in der U-Bahn abzuknutschen oder dem quengelnden Gör der Freundin ein Glas Wasser ins Gesicht zu schütten? In "Knallerfrauen" gibt Martina Hill diesen Bedürfnissen nach und tut, wonach ihr der Sinn steht - hemmungslos und unangepasst. In der zweiten Staffel ihrer erfolgreichen Sketchcomedy schlüpft die attraktive Blondine in über 200 neue "Knallerfrauen" und gibt mit bis zu 30 verschiedenen Sketchen pro Folge wieder richtig Vollgas.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Knallerfrauen - Sketchcomedy mit Martina Hill
SAT.1
Knallerfrauen - Sketchcomedy mit Martina Hill

Knallerfrauen - Sketchcomedy mit Martina Hill

Alle 3 Staffeln und Folgen