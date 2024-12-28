Michael fällt in UngnadeJetzt kostenlos streamen
Knight Rider
Folge 8: Michael fällt in Ungnade
Folge 8
47 Min.
28.12.2024
Michael kann es kaum glauben, als er ohne jegliche Vorwarnung von der Foundation wegen angeblichen Drogenbesitzes entlassen wird. Wer steckt hinter der perfiden Intrige? Michael versucht, sich aus der misslichen Lage zu befreien, indem er Kontakt zu einem der großen Unterweltbosse aufnimmt ...
