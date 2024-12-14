Zum Inhalt springenBarrierefrei
Knight Rider im Stream: Alle Staffeln & ganze Folgen mit K.I.T.T. auf Joyn

Goldschmuggel

NBCUniversalStaffel 2Folge 21vom 14.12.2024
Goldschmuggel

Knight Rider im Stream: Alle Staffeln & ganze Folgen mit K.I.T.T. auf Joyn

Folge 21: Goldschmuggel

43 Min.Folge vom 14.12.2024Ab 12

Während Ermittlungen an der mexikanischen Grenze kommt ein Beamter des Staatssicherheitsdienstes auf unerklärliche Weise ums Leben. Michael steigt mit "K.I.T.T." in die laufenden Ermittlungen ein und wird zu einem Mexikaner namens Eduardo geführt. Dieser scheint eine zwielichtige Vergangenheit zu haben. Michael schaut sich ihn und seine Geschäfte genauer an ...

