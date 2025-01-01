Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kojak - Einsatz in Manhattan

Der Bombenleger

Kabel Eins CLASSICSStaffel 1Folge 21
Kojak - Einsatz in Manhattan

Folge 21: Der Bombenleger

49 Min.Ab 12

Der psychopathische Bombenleger Danny Zucco tötet anscheinend ohne jegliches Ziel. Seine Opfer haben keine erkennbare Beziehung zueinander. Als Kojak auf den Fall angesetzt wird, findet er jedoch heraus, dass es sehr wohl eine Verbindung zwischen den Bombenopfern gibt: Jeder von ihnen hat nämlich auf die ein oder andere Art versucht, Zuccos Freunden das Leben schwer zu machen. Er tötet, um seine Freunde zu rächen - zu denen auch Louise gehört, die von ihrem Mann betrogen wird ...

