Kojak - Einsatz in Manhattan
Folge 22: Weg ohne Wiederkehr
45 Min.Ab 6
Der Vater des jungen David Hecht ist spurlos verschwunden, und David bittet Kojak um Hilfe bei der Suche nach ihm. Anfangs sieht es für den Lieutenant nach einer einfachen Personensuche aus, doch im Laufe der Ermittlungen findet er heraus, dass es einen Zusammenhang zwischen dem Verschwinden von Davids Vater und einem riesigen Raub gibt, bei dem es um 25 Millionen Dollar ging. Der Dieb lebt heute in Brasilien. Gibt es eine Verbindung zwischen ihm und Davids Vater?
