Kojak - Einsatz in Manhattan
Folge 1: Rivalen der Mafia (1)
49 Min.Ab 12
Mehrere kriminelle Gangs werden schon bald in einen heftigen Bandenkrieg verfallen, wenn Kojak nicht eingreift. Die Sache ist abzusehen, weil drei junge Chinesen alles daran setzen, die Gangs gegeneinander aufzuhetzen. Um ihr Ziel zu erreichen, greifen sie zu allem, auch zu brutalen Mitteln: Kojak muss nicht nur den Bandenkrieg verhindern, sondern auch gegen Diebstähle und Entführungen vorgehen ...
