Kojak - Einsatz in Manhattan
Folge 10: Souvenir aus Atlantic City
48 Min.Ab 12
Als ein Sprengstoffattentat verübt wird und ein Augenzeuge die Tat beobachtet, stellt sich heraus, dass es sich bei diesem Zeugen um den Polizeispitzel Polo Olivares handelt. Doch als Theo Kojak Olivares sprechen will, um auf diese Weise Informationen über die Täter zu erhalten, steht dieser auf einmal nicht mehr für eine Befragung zur Verfügung, sondern taucht unter. Als seine Schwester Marinella entführt wird, zeigt sich, dass seine Angst vor Entdeckung begründet ist ...
