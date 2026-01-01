Kojak - Einsatz in Manhattan
Folge 13: Der Mörder wohnt nebenan
49 Min.Ab 12
Eine Patientin des Bellevue Hospitals hat Probleme, sich in der Realität zurechtzufinden. Als ihr psychisch gestörter Freund in ihrer Gegenwart einen vermeintlichen "Angreifer" umbringt, ist sie sich nicht im Klaren darüber, Zeugin eines Mordes geworden zu sein. Stattdessen betrachtet sie den Täter als ihren Beschützer. Kojak muss nun einerseits die Patientin dazu bringen, sich mit der Tat auseinanderzusetzen, zum anderen muss er ihren Freund von weiteren Morden abhalten ...
