Kojak - Einsatz in Manhattan

Spiel mit gezinkten Karten

Kabel Eins CLASSICS Staffel 2 Folge 14
Spiel mit gezinkten Karten

Spiel mit gezinkten KartenJetzt ohne Werbung streamen

Kojak - Einsatz in Manhattan

Folge 14: Spiel mit gezinkten Karten

48 Min. Ab 12

Als er von dem Kleinganoven und Spitzel Maus einige Informationen erhält, glaubt Detective Colucci, damit gezielt seine Karriere voranbringen zu können, denn aufgrund der Hinweise von Maus kann er einige Verhaftungen vornehmen. Colucci ahnt jedoch nicht, dass Maus sein eigenes Spiel spielt und mit seinen Tipps noch ganz andere Interessen verfolgt. Kojak, weniger karriereorientiert als Colucci und daher wacher, hat da so eine Ahnung ...

