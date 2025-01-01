Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kojak - Einsatz in Manhattan

Kabel Eins CLASSICSStaffel 2Folge 17
Folge 17: Kugeln aus dem Hinterhalt

48 Min.Ab 12

Seymour Hayward, ein friedliebender und unbescholtener Steuerberater, wird jäh aus seinem ruhigen Alltag gerissen, als ein Scharfschütze systematisch die Leben seines Chefs und seiner Kollegen ausradiert. Wohl oder übel muss der sanftmütige Hayward sich nun mit den grausamen Seiten der menschlichen Existenz auseinandersetzen - und er ergreift diese Gelegenheit, um tatsächlich einen radikal anderen Weg in seinem Leben einzuschlagen ...

