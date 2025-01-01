Kojak - Einsatz in Manhattan
Folge 17: Kugeln aus dem Hinterhalt
48 Min.Ab 12
Seymour Hayward, ein friedliebender und unbescholtener Steuerberater, wird jäh aus seinem ruhigen Alltag gerissen, als ein Scharfschütze systematisch die Leben seines Chefs und seiner Kollegen ausradiert. Wohl oder übel muss der sanftmütige Hayward sich nun mit den grausamen Seiten der menschlichen Existenz auseinandersetzen - und er ergreift diese Gelegenheit, um tatsächlich einen radikal anderen Weg in seinem Leben einzuschlagen ...
