Kojak - Einsatz in Manhattan

Kabel Eins CLASSICSStaffel 2Folge 19
Folge 19: Die Nacht von Piräus

49 Min.Ab 12

Kojak steht vor einem komplizierten Fall: Einem griechischen Matrosen wurde ein Gürtel gestohlen, und dieser Gürtel ist der Anlass für drei Morde, die kurz nach dem Diebstahl verübt werden. Ein prominenter Augenzeuge des Diebstahls ist seltsam unberührt, als er erfährt, welche Verbrechen im Anschluss begangen wurden. Kojak fragt sich, was wohl in dem Gürtel versteckt war - doch die griechische Regierung weigert sich, ihm Auskünfte über den toten Seemann zu geben ...

