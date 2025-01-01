Kojak - Einsatz in Manhattan
Folge 20: Der goldene Schlüssel
49 Min.Ab 12
Der Mord an einem bildhübschen Playgirl aus Manhattan zieht Kreise, die in das Leben der unterschiedlichsten Menschen hineinreichen. Kojak ermittelt und findet heraus, dass das Mordopfer Freier, aber auch Freunde und Bekannte in allen sozialen Schichten hatte - vom Junkie bis zum hohen Richter, und einer von ihnen muss der Mörder sein. Diese Bandbreite macht die Ermittlungen für die Polizei nicht gerade einfacher ...
