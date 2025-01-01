Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kojak - Einsatz in Manhattan

Kabel Eins CLASSICSStaffel 2Folge 25
Folge 25: Alle Träume werden wahr

49 Min.Ab 12

Eudora Temple, eine Spiritistin, die hellsichtige Träume hat, ruft bei der Polizei an. Sie möchte einen Traum wiedergeben, in dem sie einen Mord vorausgesehen hat. Doch die Detectives begegnen der Hellseherin mit Zweifeln und gehen der Sache nicht weiter nach. Als der Mord, von dem Mrs. Temple erzählt hat, tatsächlich geschieht, bereut die Polizei ihr Misstrauen und will die Seherin zur Zusammenarbeit bewegen - doch nun will diese nicht mehr kooperieren ...

Kabel Eins CLASSICS
