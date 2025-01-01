Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kojak - Einsatz in Manhattan

Kabel Eins CLASSICSStaffel 2Folge 3
Folge 3: Verbrechen ohne Opfer

49 Min.Ab 12

Eine junge Frau namens Jan Conforti ist das Opfer einer Vergewaltigung durch zwei Männer geworden. Sie zeigt die Tat jedoch nicht bei der Polizei an, weil ihr Vater sie davon abhält. Stattdessen will dieser Jan auf eigene Faust rächen. Als ein Mord geschieht, wird Kojak eingeschaltet, und so wird die Polizei doch noch auf die Spur der Vergewaltigung gebracht. War Jans Vater der Mörder oder war es der andere der beiden Täter, der seinen einzigen Zeugen beseitigen wollte?

