Kojak - Einsatz in Manhattan

Kabel Eins CLASSICSStaffel 2Folge 4
45 Min.Ab 12

Ein Polizeibeamter wird von dem drogensüchtigen Raul Fria getötet, einem zwielichtigen Pseudo-Künstler. Kojak wird auf Fria angesetzt, um ihn zu verhaften, doch der FBI-Agent Watkins kommt ihm bei der Durchführung seines Auftrags in die Quere. Watkins enthält Kojak wichtige Informationen vor, damit das FBI Fria zuerst dingfest machen kann - auf diese Weise soll einer erneuten Blamage des FBI entgegengewirkt werden ...

Kabel Eins CLASSICS
