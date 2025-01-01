Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Kojak - Einsatz in Manhattan

Zeugin wider Willen

Kabel Eins CLASSICSStaffel 2Folge 7
Joyn Plus
Zeugin wider Willen

Zeugin wider WillenJetzt ohne Werbung streamen

Kojak - Einsatz in Manhattan

Folge 7: Zeugin wider Willen

44 Min.Ab 12

Bei der Jagd nach einem Mörder gerät Kojak auf die Spur einer Bande und findet die Quelle, durch die diese Gang mit Unmengen von Waffen versorgt wird. Die Verbindung zu diesen Spuren ist jedoch eine Zeugin, die große Angst hat: Mrs. Sandler, die Kojak zwar weiterhelfen könnte, zu einer Aussage jedoch erst mühsam überredet werden muss. Nachdem Kojak Mrs. Sandler endlich zum Sprechen gebracht hat, muss er sie auch schon vor den Gangstern schützen ...

Alle Staffeln im Überblick

Kojak - Einsatz in Manhattan
Kabel Eins CLASSICS
Kojak - Einsatz in Manhattan

Kojak - Einsatz in Manhattan

Alle 5 Staffeln und Folgen