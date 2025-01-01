Kojak - Einsatz in Manhattan
Folge 7: Zeugin wider Willen
44 Min.Ab 12
Bei der Jagd nach einem Mörder gerät Kojak auf die Spur einer Bande und findet die Quelle, durch die diese Gang mit Unmengen von Waffen versorgt wird. Die Verbindung zu diesen Spuren ist jedoch eine Zeugin, die große Angst hat: Mrs. Sandler, die Kojak zwar weiterhelfen könnte, zu einer Aussage jedoch erst mühsam überredet werden muss. Nachdem Kojak Mrs. Sandler endlich zum Sprechen gebracht hat, muss er sie auch schon vor den Gangstern schützen ...
