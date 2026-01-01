Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins CLASSICSStaffel 3Folge 12
44 Min.Ab 12

Kojak und sein Kollege Crocker machen sich auf den Weg nach Nevada, wo sie einen wichtigen Zeugen namens Saxler aus dem Gefängnis holen wollen. Sie bitten die lokalen Behörden um Auslieferung, denn Saxler sitzt in dem Ort wegen eines kleinen Deliktes ein, das er dort begangen hat. Doch Kojak und Crocker haben keinen Erfolg mit ihrem Vorstoß - man will ihnen Saxler nicht ausliefern. Die Detectives kommen dahinter, dass das kleine Nest eine Mafia-Hochburg ist ...

