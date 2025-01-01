Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins CLASSICSStaffel 3Folge 13
Folge 13: Ein todsicheres Geschäft

44 Min.Ab 12

Der Mord an einem Streifenpolizisten bringt Kojak auf die Spur eines großen Autohehlerringes. Der Erfolg der kriminellen Organisation beruht auf dem Einverständnis der vermeintlichen "Opfer", und Kojak entdeckt eine Verbindung zwischen den Dieben und den Banken, die die Kredite für die geklauten Wagen gegeben haben. Da die Bestohlenen wenig Bereitschaft zur Kooperation zeigen, muss Kojak den Tätern eine raffinierte Falle stellen ...

