Kojak - Einsatz in Manhattan
Folge 18: Vendetta in New York
49 Min.Ab 12
Ein entflohener Sträfling, der mit einer tödlichen Seuche infiziert ist, taucht bei seinem Bruder Dominic Bruno unter. Kurz vor seinem Tod nimmt er Dominic das Versprechen ab, den Mann zu töten, der ihm einen Mord angehängt hat. Auch Dominic wird mit dem Todesvirus infiziert, während die Epidemie das ganze Land gefährdet. Kojak arbeitet mit der New Yorker Gesundheitsbehörde zusammen. Unterdessen versucht Dominic, das Versprechen einzulösen, das er seinem Bruder gegeben hat ...
Alle Staffeln im Überblick