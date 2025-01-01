Kojak - Einsatz in Manhattan
Folge 19: Der Kopfgeldjäger
49 Min.Ab 12
Um den Profikiller Willie Raine zu stellen, begibt sich Salathiel Harms in Lebensgefahr und macht sich absichtlich zur Zielscheibe für Raine. Für Kojak und seine Kollegen ist dabei jedoch unbegreiflich, dass Harms jegliche Hilfe der Polizei kategorisch ablehnt - er bittet sie sogar explizit darum, sich aus der Sache herauszuhalten. Doch Kojak muss einen Weg finden, wie er eingreifen kann; er fürchtet, dass sich die Kontrahenten sonst ein schreckliches Blutbad liefern könnten ...
Alle Staffeln im Überblick