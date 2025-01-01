Kojak - Einsatz in Manhattan
Folge 2: Die Abmachung (2)
42 Min.Ab 12
Kojak wird von einem Mann namens Lee Curtin aufgesucht, der das Opfer eines skrupellosen Kredithais geworden ist und in seiner Verzweiflung nicht mehr weiter weiß. Joel Adrian verlangt horrende Wucherzinsen für die Kredite, die er vergibt, und ist auf diese Weise nicht nur ein reicher Mann geworden, sondern hat sich auch bereits in mehrere Firmen eingekauft. Curtin, der durch ihn am Rande des Ruins steht, will alles tun, um dem Gefängnis zu entgehen ...
