Kojak - Einsatz in Manhattan

Die Falle

Kabel Eins CLASSICSStaffel 3Folge 20
Die Falle

Kojak - Einsatz in Manhattan

Folge 20: Die Falle

49 Min.Ab 12

Dubin, ein Dieb, den Kojak ohne ausreichende Beweislage festgenommen hat, behauptet, dass der Lieutenant Schmiergelder von ihm angenommen habe. Zur gleichen Zeit erhält Kojak von seinem Informanten Eddie Swinton weitere Hinweise über Dubin: Er erfährt, dass der Dieb einen Gehaltsbetrug plant. Doch Kojak kann in dieser Sache nichts unternehmen, denn er wird vom Fall Dubin ferngehalten, bis der Vorwurf der Bestechlichkeit geklärt ist ...

