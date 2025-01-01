Ein Toter und sein DoppelgängerJetzt ohne Werbung streamen
Kojak - Einsatz in Manhattan
Folge 22: Ein Toter und sein Doppelgänger
49 Min.Ab 12
Kojak und sein Team rollen einen Mordfall auf, der sich vor 18 Jahren ereignet hat, und setzen Stück für Stück die Teile eines komplizierten Puzzles zusammen. Dabei kommen sie auf die Spur des Baulöwen Keith McCallum, eines Multimillionärs, der dem Killer damals geholfen hatte, unterzutauchen. Als die Witwe des Ermordeten unter der Anspannung zusammenbricht, fällt es auch McCallum immer schwerer, äußerlich ruhig zu erscheinen ...
