Der König der Detektive

Kabel Eins CLASSICS Staffel 3 Folge 23
Folge 23: Der König der Detektive

43 Min. Ab 12

Fünf Rembrandt-Zeichnungen von unschätzbarem Wert verschwinden auf unerklärliche Weise, obwohl man die Diebe noch am Tatort festnehmen kann. Enrique Valentine, ein weltberühmter Privatdetektiv, wird eingeschaltet. Valentine ist bekannt dafür, dass er auch die kompliziertesten Fälle irgendwann löst, und das führt zu einem Konkurrenzkampf zwischen ihm und Kojak. Valentine beschließt, den Pfad des Gesetzes zu verlassen, um an die Zeichnungen zu gelangen ...

