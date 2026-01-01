Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Kojak - Einsatz in Manhattan

Mord mit doppeltem Boden

Kabel Eins CLASSICSStaffel 3Folge 24
Joyn Plus
Mord mit doppeltem Boden

Mord mit doppeltem BodenJetzt ohne Werbung streamen

Kojak - Einsatz in Manhattan

Folge 24: Mord mit doppeltem Boden

44 Min.Ab 12

Als ein Undercover-Cop ermordet in einem Etablissement des Mafioso Franco Donatello aufgefunden wird, übt Kojak Druck auf Donatello aus. Er weiß, dass Donatello, der Kopf eines Verbrecherrings, es seit langem auf das Mordopfer abgesehen hatte. Doch Donatello beteuert seine Unschuld und reagiert auf die Verdächtigungen Kojaks, indem er sich selbst auf die Suche nach dem Mörder macht - mit Hilfe seiner eigenen Mafia-Organisation ...

Alle Staffeln im Überblick

Kojak - Einsatz in Manhattan
Kabel Eins CLASSICS
Kojak - Einsatz in Manhattan

Kojak - Einsatz in Manhattan

Alle 5 Staffeln und Folgen