Kojak - Einsatz in Manhattan
Folge 3: Ein Fall von Notwehr
45 Min.Ab 12
Detective Daley erschießt einen Jungen, der bei einer Festnahme zu fliehen versucht hatte. Kojak soll in dem Fall ermitteln und herausfinden, ob es sich um Notwehr oder um einen Unfall handelte - oder ob den Detective Schuld trifft. Was den Fall für Theo Kojak besonders schlimm macht: Keiner der Polizisten, die Zeuge des schrecklichen Vorfalls waren, ist bereit zu kooperieren. Kojak stößt auf eine Mauer des Schweigens und hat bald einen ganz anderen, furchtbaren Verdacht ...
