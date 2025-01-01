Kojak - Einsatz in Manhattan
Folge 5: Überfall auf offener Straße
44 Min.Ab 12
Als drei junge Puertoricaner sich den Traum von einer großen Farm im Westen mit einem Überfall auf eine gestohlene Ladung Klempner-Material "finanzieren" wollen, ahnen sie nicht, auf was sie sich einlassen. Sie denken, das sei eine kleine Sache - doch sie weitet sich unerwartet aus, denn die gestohlenen Güter stehen mit einem Mord in Verbindung, und als Kojak auf den Fall angesetzt wird, hebt er gleich einen ganzen Verbrechensring aus ...
