Kojak - Einsatz in Manhattan

Schnee aus Kolumbien

Kabel Eins CLASSICSStaffel 3Folge 6
Folge 6: Schnee aus Kolumbien

49 Min.Ab 12

Als ein Arzt getötet wird, erhebt Kojak Anklage gegen Drogenhändler Paul Malloy. Er ist überzeugt, dass Malloy der Täter ist und glaubt, ausreichend Beweismaterial gegen ihn in Händen zu haben: Malloy ist immerhin im Besitz der Tatwaffe. Doch dann stellt sich heraus, dass der Arzt bereits tot war, als die Waffe abgefeuert wurde. Daraufhin muss Kojak neue Recherchen anstellen. Robin, die Frau des Getöteten, und Dr. Clossen, sein Geschäftspartner, geraten in Kojaks Visier ...

