Kojak - Einsatz in Manhattan

Polizeischutz für Theo

Kabel Eins CLASSICSStaffel 3Folge 9
Folge 9: Polizeischutz für Theo

48 Min.Ab 12

Kojak muss in einer Bar einen Streit zwischen Mike Viggers und dessen Vater schlichten. Beide sind keine Unbekannten für ihn, und sowohl Viggers jr. als auch Viggers sen. sähe er gern hinter Gittern. Gegen den Willen seines Vaters will Viggers jr. ein Kopfgeld auf Theo Kojak aussetzen. Doch einen Mord in Auftrag zu geben, geht seinem kriminellen Vater zu weit. Es kommt zum dramatischen Showdown ...

Kabel Eins CLASSICS
