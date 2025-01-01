Kojak - Einsatz in Manhattan
Folge 23: Konkurrenz im eigenen Haus
42 Min.Ab 12
Lieutenant Kojak ist alles andere als erfreut, als ihm ausgerechnet seine ungeliebte Kollegin Joanne Long bei der Aufklärung des Mordes an einer Krankenschwester zur Seite gestellt wird. Die Antipathie beruht auf Gegenseitigkeit, doch die beiden beschließen, sich wie Erwachsene zu verhalten und als Cops zu kooperieren, ob es ihnen gefällt oder nicht. Ihre Recherchen führen sie zunächst in ein öffentliches Krankenhaus ...
Alle Staffeln im Überblick