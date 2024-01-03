Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kühlschrank öffne dich! - Das Duell der Kochprofis

SAT.1Staffel 2Folge 1vom 03.01.2024
Folge 1: "Heul doch!": Das Koch-Duell der "The Taste"-Rivalen

104 Min.Folge vom 03.01.2024Ab 6

Die beiden "The Taste"-Legenden Frank Rosin und Alexander Herrmann treten im kulinarischen Improvisations-Wettkampf gegeneinander an. Sie sollen u. a. aus den Inhalten des Kühlschranks einer norddeutschen Vierer-WG günstige Gerichte mit asiatischem Touch zaubern.

