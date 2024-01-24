Kulinarische Einflüsse aus Österreich, Indien und vom CampingplatzJetzt kostenlos streamen
Kühlschrank öffne dich! - Das Duell der Kochprofis
Folge 4: Kulinarische Einflüsse aus Österreich, Indien und vom Campingplatz
97 Min.Folge vom 24.01.2024Ab 6
Christian Henze und Robin Pietsch treten im Wettkampf gegen das Team Zora Klipp und Viktoria Fuchs an. Im Battle müssen die Profiköche unter anderem beweisen, dass sie auch aus dem übersichtlichen Inhalt eines Wohnmobil-Kühlschranks schmackhafte Leckereien zaubern können.
